Pizza Salvatoré débarque à La Pocatière

La chaîne Pizza Salvatoré s’apprête à ouvrir une nouvelle succursale à La Pocatière, qui deviendra officiellement la 129e de l’entreprise familiale québécoise. Une nouvelle qui n’en est plus vraiment une, tant les indices semés ces derniers jours laissaient peu de place au doute.

« Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, cette charmante ville est reconnue pour sa vue imprenable sur l’eau, son dynamisme régional et son expertise en formation technique ». Voilà l’indice dévoilé par l’équipe de Pizza Salvatoré sur les réseaux sociaux pour faire deviner l’emplacement de sa prochaine ouverture. Plusieurs internautes n’ont pas tardé à identifier La Pocatière. Le restaurant sera aménagé dans les locaux appartenant à l’entreprise Base132, qui y poursuivra ses activités.

La date d’ouverture officielle n’a pas encore été communiquée. Ce sera la première adresse de Pizza Salvatoré au Kamouraska, une région où l’offre de restauration rapide est majeure. L’enseigne, qui connaît une popularité croissante au Québec, est notamment appréciée pour ses pizzas, ses poutines et son service de livraison étendu. Son image jeune et dynamique, combinée à une forte présence en ligne, en fait l’un des joueurs les plus visibles du secteur.

En s’implantant à La Pocatière, Pizza Salvatoré mise sur un bassin de clientèle variée, entre étudiants, travailleurs et familles. L’emplacement choisi, à proximité des axes routiers et du cœur commercial de la ville, permettra une accessibilité optimale, tant pour les commandes à emporter que pour les livraisons à domicile.