RencART 2025 : la MRC de L’Islet célèbre l’engagement citoyen et la culture vivante

L’ambiance était à la fête le 1er mai dernier à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud, où s’est tenue la troisième édition de RencART, l’événement annuel phare de la MRC de L’Islet dédié à la culture et à la participation citoyenne. Artistes, élus, représentants d’organismes et membres de la communauté ont répondu à l’appel pour une soirée empreinte d’émotion, de reconnaissance et de créativité.

L’un des moments forts de la soirée a été la remise des prix du concours Pleins feux sur nos citoyens engagés, une initiative lancée à l’hiver 2025 par la MRC en partenariat avec le Centre d’action bénévole des MRC de Montmagny et de L’Islet. Le concours visait à souligner l’implication bénévole dans le domaine culturel à travers six catégories.

Après l’analyse des candidatures reçues, le comité de sélection a désigné six lauréats issus de différentes municipalités du territoire. Arielle Gagnon, de Sainte-Louise, a été récompensée dans la catégorie Bibliothèques, tandis qu’Isabelle Gamache, de Saint-Jean-Port-Joli, s’est distinguée pour son travail auprès des jeunes dans la catégorie Projets jeunesse (0 à 17 ans). Gérald Bérard, de Saint-Roch-des-Aulnaies, a reçu les honneurs pour son implication auprès des aînés.

Le Festival du Bûcheux, dirigé par Nicolas Leclerc à Saint-Pamphile, a quant à lui été salué dans la catégorie Fêtes et festivals. Chantal Castonguay, de L’Islet, a été reconnue pour son engagement au sein des Lieux et organismes culturels, tandis que Mélissa Rioux, active à la fois à Sainte-Louise et à Saint-Roch-des-Aulnaies, a été honorée dans la catégorie Patrimoine.

« La vitalité culturelle de notre région ne repose pas uniquement sur ses institutions ou ses infrastructures : elle repose d’abord et avant tout sur l’implication des gens. Des gens qui investissent consciemment de leur temps dans des projets artistiques, qui participent à la vie communautaire, qui transmettent le patrimoine, qui animent nos festivals, nos bibliothèques, etc. Ces citoyens sont les piliers de notre ADN culturel si distinctif », a déclaré le préfet de la MRC Normand Caron.

La soirée a également été animée par des prestations artistiques variées mettant en lumière le talent local, en l’occurrence les musiciens de l’École Destroismaisons, les danseurs du groupe Flamenco Duende, les comédiens de la troupe de théâtre Mascaret dirigée par Nancy Bernier (Azur Créations), et la pianiste professionnelle Marie-Pier Éthier.

Avec cet événement, la MRC de L’Islet confirme son attachement à la culture, et à ceux qui la font vivre au quotidien. Par leur générosité et leur engagement, ces bénévoles contribuent activement au dynamisme social et au rayonnement culturel de la région.