Placotons… Quand Saint-Hyacinthe tire la couverte…

Saint-Hyacinthe peut bien pavoiser et remercier le ministre André Lamontagne d’avoir choisi son campus pour accueillir la direction générale et le futur siège social de l’ITAQ. Depuis sa constitution au début des années 60, l’ITA de Saint-Hyacinthe n’a cessé de vouloir tirer la couverte sous les pieds de La Pocatière, de l’avis de Claude Leblond, qui y travaillait à l’époque. Sa persévérance a finalement payé.

Le plus éloquent de ces moments et celui qui a suivi l’élection du gouvernement de l’Union nationale de Daniel Johnson en 1966. Les deux ITA avaient été créés quatre ans auparavant : La Pocatière à partir de ses installations actuelles après le déménagement de la Faculté d’Agronomie à l’Université Laval, Saint-Hyacinthe sur ce qui était jadis connu sous le nom d’École de laiterie. À Saint-Hyacinthe, les installations étaient toutes neuves. Construites au coût de 7 M$ avec un potentiel d’accueil de 600 étudiants, seulement 150 y étaient inscrits.

Le milieu s’est mobilisé et tout s’est finalement réglé en 1970 après l’élection du gouvernement de Robert Bourrassa, notamment grâce au député de l’époque, Jean-Marie Pelletier, qui, dit-on, avait ses entrées au bureau du premier ministre. Ses arguments ont été tel que l’ITA de La Pocatière est non seulement demeuré ouvert, mais il a reçu en prime un budget de fonctionnement autonome. L’épisode a tout de même laissé des marques qui n’ont pas manqué d’être ravivées chaque fois qu’un « assaut » de Saint-Hyacinthe s’est réalisé, avec plus ou moins de succès.

Le déplacement des programmes équins, qui ne s’est finalement jamais concrétisé, est de ceux-là. Le prétexte stipulé à l’époque, selon Claude Leblond, était que la formation était devenue trop onéreuse à offrir à La Pocatière dans un contexte annoncé de restriction budgétaire. La « solution » proposée était de rapatrier la formation théorique à Saint-Hyacinthe et d’utiliser les installations olympiques de Bromont, non loin, pour les cours pratiques. Les installations auraient ainsi pu été sauvegardées… aux frais du ministère de l’Agriculture !

On y déplorait qu’après dix ans de fusion administrative, La Pocatière avait avantageusement tiré profit du fait que la direction générale et la direction des études y soient établies à temps plein. Parmi les recommandations, on demandait de reconnaître l’importance stratégique du campus de Saint-Hyacinthe, un meilleur positionnement et un traitement équitable face à celui de La Pocatière.