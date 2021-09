Plan de réorganisation du travail en santé : Un effort considérable pour accroître l’attractivité et la rétention

Réunis à Val-Brillant dans le cadre de leurs rencontres régulières les 23 et 24 septembre derniers, les membres de la Table régionale des élu (e) s municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) ont reconnu par résolution les efforts du gouvernement du Québec pour améliorer les conditions de travail des infirmières, infirmiers, inhalothérapeutes et perfusionnistes du réseau de la santé et en recruter 4 300 de plus.

« Le plan d’un milliard de dollars présenté par le premier ministre, M. François Legault, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, constitue une réponse forte et ambitieuse au problème criant de la pénurie de main-d’œuvre qui frappe actuellement le réseau public », a déclaré Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup et président de la TREMBSL.

« Outre les primes substantielles offertes au personnel à temps plein, à celui à temps partiel qui acceptera de travailler à plein temps et à ceux et celles qui viendront joindre le réseau, ce qui retient notre attention, c’est l’ajout de 3 000 agents administratifs qui viendront alléger la tâche des infirmières et infirmiers, ainsi que la mesure visant à offrir les horaires défavorables, comme le travail de soir, de nuit et de fin de semaine, aux agences privées en priorité. Nous pensons que ces mesures favoriseront la qualité de vie personnelle et professionnelle des soignants qui se sont dévoués sans compter pour la population du Québec, depuis le début de la pandémie », précise M. Lagacé.

À terme, les membres de la TREMBSL estiment que ces mesures favoriseront la prévisibilité des horaires de travail, permettront une meilleure conciliation travail-famille et la réduction, voire l’abolition, du temps supplémentaire obligatoire. Ils s’étonnent toutefois que la région du Bas-Saint-Laurent ne fasse pas partie des régions connaissant une pénurie plus grave et dont les employés recevront une prime supplémentaire de 3 000 $.

« La région connaît des ruptures de service à répétition, et ce, année après année, à cause de la pénurie de main-d’œuvre, souligne Andrew Turcotte, préfet de La Matanie et membre de la TREMBSL. Le problème est particulièrement important dans les départements d’obstétrique, tant à Matane qu’à La Pocatière. Et il faut parfois choisir entre le maintien des services d’urgence ou la fermeture de lits en soins intensifs. Dans ce contexte, il est difficile de comprendre pourquoi la région a été exclue de cette mesure qui s’applique pourtant à la Gaspésie et la Côte-Nord », s’interroge M. Turcotte.

Même incompréhension de côté de Jérôme Landry, maire de Matane, également membre de la TREMBSL. « La chose est d’autant plus surprenante que le ministre Dubé lui-même a parlé de la compétition qui s’est installée avec l’Ontario, qui offre des primes de 10 000 $ à l’embauche et qui mine les efforts de recrutement dans l’ouest du Québec. Or, on se retrouve aujourd’hui un peu dans la même situation avec nos voisins immédiats. C’est pourquoi nous demandons respectueusement au gouvernement de revoir son plan afin d’y intégrer notre région ».

Importance de la vaccination

Les membres de la TREMBSL ont également tenu à réitérer l’importance de la vaccination pour contrer les effets de la pandémie qui maintient le réseau de la santé sous haute pression.