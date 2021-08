Plastiques agricoles : La MRC de L’Islet adhère à un projet-pilote de récupération

Selon Luce Bergeron, coordonnatrice à la gestion des matières résiduelles à la MRC de L’Islet, l’objectif de la démarche est de stimuler le plus possible la participation des producteurs agricoles au projet-pilote. Par le passé, même si les plastiques agricoles ont été acceptés un temps lors de la collecte sélective, la participation des agriculteurs demeurait limitée en raison des contraintes qu’elle imposait.

Selon une étude conduite par RECYC-QUÉBEC sur les plastiques agricoles générés au Québec et dont les résultats ont été communiqués en 2019, la région de Chaudière-Appalaches utilise environ 1 030 tonnes de plastique souple, ce qui inclut les pellicules d’enrubannage pour balles, les bâches pour silo-fosses et les sacs silos. On évalue à 160 tonnes la quantité de plastique de type polypropylène, ce qui comprend les ficelles et les filets.