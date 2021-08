Simon Bérubé prêt à porter les couleurs du Bloc Québécois

Actuellement basé à Québec pour le travail, mais originaire de Saint-Pacôme, Simon Bérubé a fait l’annonce de sa candidature à l’investiture du Bloc Québécois dans Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup le lundi 2 août.

Ancien journaliste — il a été pigiste pour Le Placoteux entre 1998 et 2001 et animateur et journaliste à CHOX-FM et TVCK durant la même période —, Simon Bérubé s’est depuis une dizaine d’années réorienté vers les relations internationales, d’abord à l’Assemblée nationale du Québec et depuis cette année au ministère des Relations internationales et de la Francophonie.

Bachelier en Science politique à l’Université Laval, celui qui a toujours été très neutre politiquement dans le passé, principalement en raison de ses fonctions professionnelles, avoue n’avoir jamais réfléchi à se porter candidat jusqu’à tout récemment. La conjoncture politique actuelle au pays et dans la circonscription l’incite aujourd’hui à briguer l’investiture pour le Bloc Québécois dans la circonscription.

« Le Bloc Québécois est le véhicule qui reflète le mieux mes valeurs. Je me reconnais beaucoup dans le programme du parti que je considère très inclusif et qui fait la promotion de valeurs environnementales, d’affirmation du Québec, de justice sociale et d’égalité entre les hommes et les femmes », résume-t-il.

Si la lutte à l’échelle du pays s’annonce surtout entre les libéraux et les conservateurs lors de la prochaine élection, Simon Bérubé estime que le Bloc Québécois est en très bonne position au Québec. Le plus récent sondage Léger publié dans La Presse du 3 août accorde d’ailleurs 29 % des intentions de vote au parti au Québec, derrière les libéraux à 36 % et devant les conservateurs à 21 %.

« Depuis son arrivée à la Chambre des communes il y a 30 ans, le Bloc n’a jamais cessé de prouver sa pertinence, en plus d’influencer un grand nombre de politiques adoptées au Canada. Il est toujours là pour porter les consensus de la nation québécoise et pour dénoncer ce qui n’a aucun sens pour le Québec et ses régions à l’échelle nationale », poursuit-il.

Seul candidat

Seul candidat connu à l’investiture pour le moment, Simon Bérubé confirmait que son dossier était entre les mains de l’exécutif national du parti. Sa nomination pourrait toutefois survenir plus rapidement que prévu, les rumeurs d’une campagne électorale fédérale qui pourrait être déclenchée incessamment étant de plus en plus fortes.

De plus, mentionnons que la candidature de Simon Bérubé a reçu l’appui de l’ex-député bloquiste Paul Crête, dont l’opinion est souvent jugée cruciale par les militants régionaux. « Je suis très reconnaissant de l’appui de M. Crête. C’est un poids important à ma candidature et un modèle à suivre sur le plan politique », a ajouté le candidat à l’investiture.