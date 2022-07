Plein d’activités à Saint-Denis-De La Bouteillerie

Août et septembre de culture, de musique, de découvertes et de rires à Saint-Denis-De La Bouteillerie !

Le vendredi 5 août à 17 h, l’heure de l’apéro ne saurait être plus festive ! Le Vieux Lévis Jazz Band sera à la chapelle de la Grève.

Le dimanche 7 août à 14 h, musicienne passionnée, toujours à la recherche de cette étincelle qui anime les cœurs et rassemble les gens, la guitariste et compositrice Julie Chapais se distinguera par un jazz mélodique, onirique et sensuel, inspiré de post-rock planant et de funk groovy à la Maison Chapais.

Le jeudi 11 août à 15 h, un duo énergique et entourloupant, le Duo Hoops, formé par David et Becky, se déhanchera avec diverses tailles de hula-hoops ; ils dansent et jonglent à voir dans le stationnement du complexe municipal.

Le vendredi 12 août à 16 h, Roméo Bouchard, militant écologiste, environnementaliste, nationaliste, ancien agriculteur bio, se prononcera sur les Nouveaux paysans à la chapelle de la Grève.

Le samedi 13 août et le dimanche 21 août, entre 13 h et 16 h 30, toute la famille pourra participer à des activités familiales Au Jardin chez les Chapais. Parmi les activités proposées, nous retrouverons la fabrication de nichoirs d’insectes, un jeu d’observation et de découverte ainsi que la pratique d’un jeu ancien un peu oublié : le croquet.

Les samedis 20, 27 et 3 septembre, de 9 h à 12 h, rendons-nous au Marché du Fief Saint-Denis, le marché public. Horticulteurs, producteurs et maraîchers locaux seront fiers de vous offrir les produits de leurs récoltes ou de leurs habiles procédés de transformation, à la chapelle de la Grève.

Le jeudi 25 août à 11 h, Ubus Théâtre chez vous, le Périple touche le cœur et l’âme de tous ceux qui recherchent le sens caché des choses. Il relate la touchante odyssée d’un vieil homme et d’un minuscule grain de sable et fait voyager le public hors des frontières et du temps, du Québec au Liban, en passant par l’Égypte et l’Italie, dans le stationnement du complexe municipal.

Le samedi 27 août à 16 h, Parlons création littéraire, causerie avec Evelyne Simard-Guay. À la suite de la parution de son premier roman, l’autrice Evelyne Simard-Guay de Rivière-Ouelle échangera avec nous à propos de création littéraire, à la chapelle de la Grève.

Et de façon continue, venez découvrir le cœur du village ; déjeuner à la Maison de Jean-Baptiste, prendre des tacos chez El’Drée, visiter l’église, la Maison Chapais ou redécouvrir les œuvres tissées ou tricotées du Cercle des Fermières. Vérifiez les heures d’ouverture et les détails sur le web !

Du plaisir garanti à Saint-Denis-De-La Bouteillerie !

