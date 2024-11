Pleins feux sur le Bas-Saint-Laurent en 2025

Dans un an, le Bas-Saint-Laurent sera l’hôte de Bienvenue Québec, le plus grand rassemblement d’acheteurs de l’industrie touristique au Québec. La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme par Tourisme Bas-Saint-Laurent.

« Nous l’avons déjà constaté en 2018, ce rassemblement d’envergure est une vitrine exceptionnelle pour le Bas-Saint-Laurent », affirme Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent, qui souligne l’importance de faire découvrir la région aux acheteurs et aux agences qui pourraient promouvoir le Bas-Saint-Laurent dans leurs offres touristiques.

Cette rencontre annuelle, pilotée par la Fédération des transporteurs du Québec, rassemblera près de 400 professionnels de l’industrie touristique pour trois jours de rendez-vous d’affaires, d’échanges et de découvertes. La députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata Amélie Dionne partage cette fierté de recevoir à nouveau cet événement majeur. « Avec la collaboration des MRC du Bas-Saint-Laurent, c’est une véritable fierté de voir notre circonscription accueillir de nouveau le plus grand rassemblement d’acheteurs de l’industrie touristique dans la province », dit-elle, parlant du positionnement stratégique de Rivière-du-Loup dans le domaine du tourisme d’affaires.

Depuis plus de 35 ans, Bienvenue Québec réunit des agences de voyages, voyagistes et agences réceptives du Québec, du Canada et d’ailleurs, leur permettant de découvrir l’offre touristique québécoise dans une formule de speed meeting. Avec plus de 8000 rencontres d’affaires en moyenne, ce marché touristique génère des transactions commerciales dépassant les 56 millions $.

L’édition 2025 mettra en avant le savoir-faire régional avec trois thématiques : Aventure et Nature, Vivre le Saint-Laurent, et Vibrante et festive, en harmonie avec le slogan Bas-Saint-Laurent… Prendre le temps. Grâce à une coordination avec les partenaires locaux, cette édition promet de marquer les esprits tout en mettant en valeur les attraits naturels et culturels de la région, ainsi que les saveurs locales. Les détails seront précisés au début de la nouvelle année.