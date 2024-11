Une dernière activité portes ouvertes à la résidence d’artistes Est-Nord-Est

L’arrivée du mois de novembre, du froid et des journées qui raccourcissent donnent un aperçu de l’hiver qui s’en vient. Toutefois, à la résidence d’artistes Est-Nord-Est de Saint-Jean-Port-Joli, on invite la population à venir se réchauffer le cœur et l’esprit avec l’équipe de l’endroit lors de la dernière activité portes ouvertes de 2024.

Les artistes, Fnny Basque (Rimouski), Beau Gomez (Montréal), Hannah Todt (Vienne, Autriche), Sophie Jodoin (Montréal), et l’auteure virginie fauve (Montréal) accueilleront généreusement le public dans l’intimité de leur lieu de travail, afin de partager les explorations qui ont animé leur résidence.

« L’équipe vous attend impatiemment et gratuitement le 7 novembre à 17 h au 335, avenue de Gaspé Ouest à Saint-Jean-Port-Joli pour cette chaleureuse soirée d’ouverture, de partage et d’échange », a déclaré Jean-Pierre Pelletier, coordonnateur des communications et de l’accueil aux résidences.