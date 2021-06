Plus d’argent pour accueillir et retenir les immigrants

La ministre a annoncé un financement supplémentaire de 589 669 $ pour le Bas-Saint-Laurent. « Avec ce financement, il sera possible de poursuivre les efforts déployés dans l’intégration des personnes immigrantes. Le soutien va permettre la réalisation d’actions concrètes. On crée des conditions gagnantes », a dit la ministre.

Pour le Kamouraska, il s’agit d’un montant de 60 000 $. « On s’inscrit dans la continuité et la nouveauté », a ajouté Mme Girault.

Concrètement, l’argent du programme permet pour plusieurs MRC de mettre un plan d’action en place pour évaluer les bonnes pratiques et de quelles façons on peut envisager une intégration durable des personnes immigrantes.

« C’est davantage les communautés qui vont s’identifier comme des accompagnateurs. Dans notre cas à nous (NDLR : MRC de Rivière-du-Loup), le plan d’action va être fait avant le 31 décembre 2022 et par la suite on sollicitera le ministère en lien avec des projets. C’est de se mettre en mouvement », a dit le préfet Michel Lagacé.

Lancé en octobre 2020, le Programme d’appui aux collectivités découle de la priorité gouvernementale de mieux intégrer les personnes immigrantes et de réunir les conditions gagnantes à cette fin en collaboration avec des partenaires municipaux et communautaires. Les ressources et outils déployés permettront aux personnes immigrantes de participer pleinement, en français, à la vie collective.