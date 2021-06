25e Tournoi de golf de la CCKL : Le directeur d’Alstom à La Pocatière, président d’honneur

« Je suis heureux de m’associer à cet événement de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet. Notre entreprise est membre de la Chambre depuis de nombreuses années et c’est pour nous une belle occasion de réaffirmer notre présence et notre engagement, autant dans la communauté d’affaires que dans notre belle région où nous célébrons cette année notre 50e anniversaire », mentionne M. Packwood.

« Très content que M. Packwood accepte d’être le président d’honneur. J’aurai l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les rouages d’une industrie telle qu’Alstom, en plus de pouvoir prendre des cours de golf avec un expert. Ça n’a pas de prix », ajoute le président de la CCKL, M. Vincent Bérubé.

Le tournoi aura lieu le mercredi 1er septembre au Club de golf Saint-Pacôme et les entreprises des deux MRC, Kamouraska et L’Islet, sont attendues lors de cet événement. Ce tournoi est d’autant plus essentiel cette année puisqu’il s’agit de la première activité de financement en présentiel depuis plus d’un an. La Chambre de commerce ne recevant aucune subvention pour opérer, cet événement est d’une grande importance.