Plus de 260 000 $ pour adapter les milieux de vie à la réalité des aînés

La ministre déléguée au Développement économique régional et députée de Côte-du-Sud, Marie-Eve Proulx se réjouit que la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Marguerite Blais, accorde une aide financière totalisant 260 622 $ à la circonscription de Côte-du-Sud à la suite de l’appel de projets du programme Québec ami des aînés (QADA).

Cette somme est attribuée à la communauté pour soutenir les projets locaux ou régionaux suivants : 60 266 $ pour le projet démarrage du Cercle des fermières de Saint-Pacôme et 200 000 $ pour le projet de développement de L’ABC des Hauts Plateaux de Saint-Pamphile.

Rappelons que le programme QADA a pour but d’offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des aînés et à contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement actif.