Plus de familles assistent au Cirque de la Pointe-Sèche

Un des plus importants attraits de la saison dans la région accueille de plus en plus de familles. Avec une vingtaine de représentations restantes à faire, le Cirque de la Pointe-Sèche est toutefois à environ 45 % d’achalandage jusqu’à maintenant.

Applaudi par la critique, le cirque de Saint-Germain est présenté dans les falaises depuis le début du mois de juillet. Après une première édition en 2019, il avait fait relâche pendant deux ans en raison de la pandémie.

Selon l’organisation, les commentaires sont positifs et il y a plus de familles qui viennent voir le spectacle comparativement à 2019. On remarque que les visiteurs proviennent principalement du Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, Québec, Montréal et de l’Estrie. On vise qu’à la fin de l’été, les estrades aient été remplies en moyenne à 60 % tout au long de la saison. Actuellement, on est à 45 %.

Une trentaine de spectacles ont été donnés, avec une seule annulation en raison du mauvais temps.

On a par ailleurs remarqué que les places assises au premier étage sont très convoitées. Reste toutefois que les places au deuxième et au troisième étage demeurent intéressantes puisque l’effet de grandeur et l’ambiance vertigineuse sont particulièrement présents. Il faut toutefois rester debout, mais le spectacle ne dure qu’1h15.

Quant aux réactions du public en général, on remarquerait une certaine gêne d’applaudir les acrobates pendant leurs performances, comme si l’on souhaitait ne pas les déconcentrer. Les artistes eux-mêmes indiquent qu’ils se nourrissent de l’énergie des spectateurs.

Le Cirque poursuit ses présentations jusqu’au 31 août.