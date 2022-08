Une fête pour l’inauguration du Parc municipal

C’est la fête au village ! Celle-ci est prévue le 20 août prochains afin de souligner l’inauguration du Parc municipal de Saint-Onésime-d’Ixworth.

Le 20 août, à compter de 13 h, il y aura de l’animation musicale sur le site du parc municipal. Une cérémonie protocolaire, à 14 h, au cours de laquelle seront relatées les grandes lignes de l’évolution du projet, qui est en soit structurant, vitalisant et inclusif pour le milieu. Il y aura aussi un dévoilement surprise à cette occasion et la vente d’articles promotionnels. Initiation au cirque, art public pour petit et grand directement dans la rue, caravane « Livre en fêtes », tournoi de pétanque, partie de basketball, et d’autres activités seront à l’honneur. Un souper poulet bbq avec la collaboration du Club Hiboux sera servi à compter de 17 h.

Pour réservation, appelez au 418 856-3018. De 19 h à 23 h, pour clôturer la soirée, M. Toby Caron-Mathieu présentera, un spectacle tout en musique au Parc municipal.

Source: Municipalité de Saint-Onésime