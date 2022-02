Plus de fonctionnaires dans les régions : Kamouraska et L’Islet pas dans les endroits ciblés

D’ici le 30 septembre, 2000 postes de fonctionnaires seront transférés dans les régions du Québec. « Dans certains secteurs, les activités se passent dans la région, comme l’agriculture, les pêcheries, la forêt, la faune, ça ne se passe pas beaucoup à Québec et Montréal. C’est normal que ces postes-là soient transférés dans les régions », a dit le premier ministre François Legault.

15 MRC ont été identifiées comme des endroits où il fallait transférer les emplois en premier, car elles sont plus dévitalisées. Le Kamouraska et L’Islet n’y figurent pas. La plus proche MRC s’y retrouvant est Matane, dans le Bas-Saint-Laurent.

D’autres MRC pourraient être visées dans le cadre d’un autre plan de transfert d’emplois vers les régions. On souhaite ouvrir des points de service pour y travailler une journée ou deux par semaine, et le reste du temps en télétravail. Les transferts se feront par attrition, ainsi personne ne sera forcé de déménager. « L’idée est d’avoir dans nos régions plus d’emplois de qualité (NDLR : mieux payés, entre autres). On veut aussi décentraliser », ajoute M. Legault.