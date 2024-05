Plus de protection pour les espèces vulnérables

Au terme d’un travail collectif de recherche et de réflexion d’une année, 14 élèves de 6e année de l’école primaire Monseigneur-Boucher à St-Pascal ont interpellé les élus de la MRC afin d’en faire davantage pour la protection du hibou des marais, de la tortue des bois et de la grenouille des marais, trois espèces vulnérables ou en voie de l’être présentent dans la région.

Les jeunes terminent leur 3e et dernière année de formation environnementale avec Le Semoir, une initiative d’écoéducation bien implantée dans plus d’une dizaine d’écoles de Côte-du-Sud. Comme projet de fin de programme, des groupes de 6e année comme celui de l’école Monseigneur-Boucher sont accompagnés d’un mentor afin de mettre sur pied un projet d’impact social.

« Nous avons choisi un projet d’expression politique parce qu’on souhaite que les choses bougent plus vite pour la protection des animaux sauvages », raconte l’élève Flore Laliberté. La crise du climat entraîne plusieurs autres crises, dont celle très alarmante de la biodiversité. « Des milliers d’espèces disparaissent, on ne veut pas ça, car moins il y a de biodiversité, moins la qualité de vie sur la terre sera bonne », ajoute Flore, qui s’appuie sur le dernier rapport du Scientifique en chef du Québec.

Les élèves ont relevé que trois espèces partageant le même habitat sont en déclin dans le Kamouraska. « La tortue des bois a besoin de corridors écologiques pour bien circuler, le hibou des marais niche en bordure de champs et la grenouille des marais est très sensible aux contaminants dans l’eau des ruisseaux près desquels elle vit », explique Even Vignola.

En rassemblant toutes ces informations, les élèves ont compris que l’un des principaux enjeux pour la survie de ces espèces est la qualité des bandes riveraines et de l’eau en milieu agricole. « Si on protège mieux nos bandes riveraines, on est capable d’aider d’un seul coup ces trois espèces », renchérit le jeune Even. Plusieurs MRC au Québec se sont engagées dans des démarches de protections pour ses espèces.