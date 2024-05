Partenariat avec La Brillante Agence et la CCKL

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL) annonce la création d’un partenariat avec l’entreprise locale La Brillante Agence pour la gestion de tout son volet événementiel. Plus précisément, la CCKL remet l’organisation de son gala, des tournois de golf, des soirées vins & fromages, des dîners/souper-conférence et autre activité de réseautage à l’agence spécialisée.

Créée en 2021 l’entreprise appartient à deux jeunes entrepreneures, Vanessa Dubé et Mélanie Despard et a eu comme clients plusieurs organismes et entreprises d’importance. Nancy Dubé, directrice générale de la CCKL, demeure responsable des décisions, appuyée par le conseil d’administration, mais aura un bon coup de main au niveau de la logistique dans l’organisation des événements. Devant le fait que la Chambre est de plus en plus sollicitée et interpellée dans plusieurs dossiers locaux et régionaux, cet ajout à l’équipe était devenu nécessaire.

« Le conseil d’administration considérait qu’à cette étape de la croissance de notre organisme, il était important de dégager notre directrice générale des tâches logistiques afin de lui donner toute la latitude pour se concentrer davantage au développement économique de la région et à la représentation des intérêts de nos entreprises locales. C’est pourquoi nous sommes très heureux d’annoncer ce partenariat avec La Brillante Agence », mentionne M. Gabriel Hudon, président du conseil d’administration.

« À la suite de quelques échanges entre Mme Dubé et M. Hudon, il était évident que nous étions les personnes idéales pour effectuer ce mandat. Notre travail est une réelle passion et nous nous assurerons de faire rayonner les événements de la CCKL tout au long de l’année. Nous sommes extrêmement reconnaissantes de toute la confiance portée à notre égard », mentionne Mme Dubé, co-propriétaire de La Brillante Agence.

Les membres auront l’occasion d’échanger avec Vanessa et Mélanie lors du 5 à 7 estival, qui a lieu le mercredi 12 juin à l’Auberge comme au premier jour à St-Pacôme.