Plusieurs places à combler au Comité culturel de Saint-Jean-Port-Joli

En 2024, la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli bénéficie d’un soutien du ministère de la Culture et des Communications pour entreprendre la démarche de mise à jour de sa politique culturelle. Pour ce faire, elle part à la recherche d’artistes, d’acteurs du milieu culturel et de citoyens pour former le nouveau Comité culturel, nécessaire à la réflexion sur l’avenir de la culture à Saint-Jean-Port-Joli. Six places sont à combler au sein du comité.

« Il est primordial de faire entendre les voix des différents secteurs d’activités et d’engager la communauté dans notre démarche. L’élaboration d’une politique culturelle est un travail collectif », a déclaré Éric Thivierge, directeur général adjoint et directeur de la vie communautaire de la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli.

Le Comité culturel aura le mandat de réviser les orientations de la dernière politique culturelle (2008) afin que celles-ci correspondent à la vision actualisée des acteurs culturels et de la communauté. Le comité contribuera ainsi à l’élaboration et à la mise en œuvre de la nouvelle politique culturelle pour Saint-Jean-Port-Joli et de son plan d’action pour les prochaines années.

Appel de candidatures

Vous participez activement à la vie culturelle de Saint-Jean-Port-Joli? Vous créez sur le territoire? Vous êtes un consommateur ou une consommatrice d’art sous toutes ses formes? Vous avez à cœur la présence de la culture dans notre village et la pérennité de notre caractère artistique distinctif? Manifestez votre intérêt à faire partie du Comité culturel en remplissant le formulaire de candidature en ligne au plus tard le 28 juin 2024, à saintjeanportjoli.com.

Source : Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli