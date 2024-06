Les Industries Desjardins du Kamouraska toujours invaincues

L’artilleur Martin Bossé a remporté le dimanche 16 juin dernier à Saint-Pascal son duel sur la butte, lançant un match de seulement deux coups sûrs pour mener les Industries Desjardins du Kamouraska à une victoire très serrée de 2 à 0 face aux Braves Batitech du Témiscouata.

Devant plus de 275 spectateurs, dans leur premier match à Saint-Pascal dans l’histoire de la Ligue Puribec, les Industries Desjardins se sont inscrites à la marque dès la première manche quand Émilien Plouffe a frappé un double, poussant au marbre Maxime Bourgelas qui venait de frapper un simple.

Le seul autre point de la partie est survenu en fin de quatrième manche sur un double de Cédric Lizotte qui poussait à la plaque Jérémie Maillé-Bizier, pour doubler l’avance des siens.

C’est finalement tout ce dont Martin Bossé avait besoin pour inscrire la victoire, puisqu’en sept manches de travail, il n’a permis que deux coups sûrs, tout en réussissant quatre retraits sur des prises. Pour les visiteurs, Dany Paradis-Giroux a œuvré pendant cinq manches et un tiers, accordant six coups sûrs et les deux points qui ont fait la différence. En attaque pour la formation visiteuse, l’histoire a été simple, alors qu’Alexis Pelletier a réussi les deux seuls coups sûrs de la partie pour les Braves Batitech.

Avec cette victoire, les Industries Desjardins ont toujours une fiche parfaite avec six victoires et aucun revers en autant de rencontres, de sorte qu’elles sont premières au classement. À l’heure d’écrire ses lignes, l’équipe est suivie par le Shaker de Rimouski, jouant pour une fiche de six victoires et trois défaites, et du CIEL-FM de Rivière-du-Loup avec cinq victoires et également trois défaites. Les cinq autres formations de la ligue suivent avec une moyenne se situant en bas de .500, soit plus de défaites que de victoires.