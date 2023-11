Politique environnementale : Le comité DEMAIN L’ISLET invite la population à deux soirées de coréflexion

Dans le cadre du projet DEMAIN L’ISLET, les citoyens de la MRC de L’Islet sont invités à partager leurs préoccupations et leurs idées de solutions lors de soirées de coréflexion qui se tiendront le 8 novembre à L’Islet et le 15 novembre à Sainte-Perpétue. Le but de cet exercice vise à doter le territoire d’une politique environnementale, comme indiqué dans l’axe 4 de la politique jeunesse adoptée par la MRC en 2018.

Le comité DEMAIN L’ISLET espère mobiliser en grand nombre les jeunes de la région pour cet exercice de consultation publique, tout en encourageant les échanges intergénérationnels.

Les participants seront accueillis le mercredi 8 novembre 2023 de 18 h 30 à 20 h 45, au Club sportif Appalaches à L’Islet, et le mercredi 15 novembre 2023 de 18 h 30 à 20 h 45, à la Médiathèque l’Héritage de L’Islet-Sud à Sainte-Perpétue.

Chacune des soirées sera animée en mode « café du monde », une formule qui permet aux participants de discuter et de partager leurs idées en petits groupes, encourageant ainsi des échanges dynamiques et hautement créatifs. Un buffet de bouchées sucrées et salées, ainsi que des rafraîchissements seront offerts sur place, en plus d’un service de garderie afin d’accommoder les jeunes familles. Pour bénéficier du service de garde, les parents doivent inscrire leurs enfants à demainlislet.com.

Pour plus d’informations concernant le projet DEMAIN L’ISLET et ses soirées de coréflexion, contactez Luce Bergeron, coordonnatrice à la gestion des matières résiduelles, à l.bergeron@mrclislet.com.

Ce projet est rendu possible grâce à l’obtention d’une aide financière au montant de 50 000 $ provenant du Programme des Stratégies jeunesse en milieu municipal, financé par le Secrétariat à la jeunesse du Québec.

Source : MRC de L’Islet