Journée carrière et réseautage de l’ITAQ : Journée carrière et réseautage de l’ITAQ

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) a tenu sa Journée carrière et réseautage dans ses installations de Saint-Hyacinthe le 25 octobre dernier. Cet événement d’envergure a réuni l’ensemble de la communauté étudiante de l’ITAQ ainsi que certains membres de son personnel et des personnes diplômées des campus de La Pocatière et de Saint-Hyacinthe. Ce sont plus de 100 entreprises du secteur agroalimentaire qui étaient sur place pour présenter leurs offres d’emploi et de stage et faire connaître leur offre de produits ou de services.

Karine Mercier, directrice de l’expérience étudiante et mobilité par intérim à l’ITAQ, a déclaré : « Cette journée représente une opportunité inestimable pour nos étudiants afin de mieux connaître les entreprises et les organisations du milieu agroalimentaire avec lesquelles ils seront amenés à collaborer. Ils ont eu l’occasion de rencontrer des conseillers, des fournisseurs et des représentants d’entreprises de services, tout en se renseignant sur des offres de stage et des opportunités de carrière. Pour les employeurs, c’était une excellente occasion de tisser des liens avec une main-d’œuvre potentielle qualifiée. Ces rencontres enrichissantes et formatives préparent notre communauté étudiante à bien s’intégrer au marché de l’emploi dans le secteur agroalimentaire. »

Plusieurs conférenciers et entreprises ont partagé leurs savoirs lors de cette journée, comme Albert Mondor qui a parlé d’horticulture extrême, la Fiducie agricole UPA-Fondaction qui a démystifié la fiducie d’utilité sociale, un nouveau type de propriétaire en milieu agricole, ou encore la ferme de Sainte-Victoire qui a partagé ses secrets pour réaliser un aménagement qui favorise la biodiversité sur une ferme de veaux de grain.

Le Service de placement de l’ITAQ a également organisé une séance d’information destinée aux employeurs concernant la formule alternance travail-études (ATE) de l’été 2024. Les employeurs ont jusqu’au 1er mars 2024 pour déposer des offres d’emploi d’été pour recruter une personne étudiante du campus de La Pocatière ou de Saint-Hyacinthe. Une prochaine séance virtuelle aura lieu le 1er novembre à 13 h. Aucune inscription n’est nécessaire.

Source : Institut de technologie agroalimentaire du Québec