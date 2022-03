Politique familiale de Saint-Damase-de-L’Islet : La famille, naturellement

La Municipalité de Saint-Damase-de-L’Islet présente sa toute première Politique familiale et son plan d’action 2022-2025.

Après plus de 18 mois de démarches et grâce au soutien financier du ministère de la Famille du gouvernement du Québec, le lancement officiel en présence des familles a eu lieu le 19 mars dernier. Un travail par étapes, incluant une consultation citoyenne, aura permis de bien identifier les besoins des familles. La mise en œuvre de cette politique se concrétisera par des actions structurantes pour l’épanouissement des familles.

« Je souhaite ardemment que la population s’approprie ce plan d’action. L’action bénévole est au cœur de la vie active d’une municipalité et permet de rassembler les familles », affirme Cathy Michaud, conseillère responsable des questions familiales.

« Notre population de jeunes familles compose une bonne partie de nos citoyens, citoyennes qui se plaisent à vivre dans la quiétude de leur environnement naturel », mentionne la mairesse Anne Caron. Lors du lancement, une programmation laissant place à la créativité des enfants a été offerte, dont la décoration du tout premier coffre à bouger de la municipalité. Les enfants ont été invités à le décorer et la population à y apporter des jouets. De plus, une chasse au trésor des actions de la Politique a permis aux enfants de rechercher les textes à venir présenter à l’ensemble des familles.

Le plan d’action inclut huit axes d’interventions et des actions visant à créer un milieu de vie attrayant pour les familles. Soutenir financièrement les familles lors d’inscriptions à des activités pour enfants, implanter des boîtes à lire, installer des affiches de partage de route pour la sécurité des cyclistes et des piétons, encourager les efforts environnementaux sont quelques actions à réaliser pour les années à venir. La Politique familiale et son plan d’action sont disponibles sur le site internet de la municipalité au https://saintdamasedelislet.com.