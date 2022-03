Poursuite du programme Aînés Branchés

L’association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées de Montmagny-L’Islet (AQDR) tient à annoncer que le programme Aînés Branchés se poursuit grâce au financement du Programme Actions Aînés du Québec (PAAQ).

L’AQDR a développé ce projet en 2019, avant l’arrivée de la pandémie de COVID-19. Ce projet novateur permet d’initier et d’améliorer les compétences en informatique et numérique à partir de tablettes électroniques et de Chrome Book.

Plusieurs retraités et préretraités ont profité des retombées de ce projet pour apprendre à se familiariser avec la technologie et pour briser l’isolement dû aux mesures sanitaires. Les utilisateurs peuvent apprendre à envoyer des courriels, à utiliser les différents médias sociaux, à faire des achats en ligne, etc.

Ce programme est actuellement offert sur le territoire de la MRC de Montmagny et de la MRC de L’Islet. Ce projet se poursuit actuellement grâce à la généreuse contribution du programme actions ainés du Québec « PAAQ ». En effet, ce programme soutenu financièrement par le gouvernement du Québec permet l’acquisition de ressources matérielles et de l’emploi des formateurs.

Source : AQDR