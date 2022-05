Politique provinciale : Les principaux partis s’activent dans Côte-du-Sud

À la Coalition Avenir Québec, ceux qui auraient cru que la députée sortante Marie-Eve Proulx ne solliciterait pas de second mandat, surtout après que ses méthodes de gestion de personnel dans ses bureaux aient soulevé des critiques et forcé sa démission comme ministre déléguée, ont eu tout faux. Elle a déjà confirmé il y a un moment à CMATV qu’elle se présenterait de nouveau l’automne prochain, chose qui a été reconfirmée récemment par son nouvel attaché politique Thomas Bélanger.

En campagne, Marie-Eve Proulx affrontera de nouveau le candidat solidaire Guillaume Dufour, investi officiellement le 21 avril dernier. Conseiller municipal à la Ville de La Pocatière depuis l’automne dernier, Guillaume Dufour est également biologiste de formation et enseignant au Cégep de La Pocatière. Il promet déjà vouloir s’attaquer à la « sacro-sainte centralisation » pour ramener les prises de décisions à l’échelle locale et régionale.

Chez les conservateurs, deux personnes auraient manifesté leur intérêt à se porter candidat. Le premier, le président dans Côte-du-Sud Joey Aubé, a depuis démissionné de ses fonctions pour cette raison. Le second, selon nos informations, serait Frédéric Poulin, ancien maire de L’Isle-aux-Grues, propriétaire de la Ferme Lilogru et actuel président de la Caisse Desjardins de la MRC de Montmagny. Une source au sein de l’organisation nous indiquait : « Il risque d’y avoir une convention », en réponse à cet intérêt.

À ce chapitre, selon le site Qc125.com qui relaie des analyses et des projections électorales pour les 125 comtés du Québec, le Parti conservateur d’Éric Duhaime serait actuellement deuxième dans les intentions de vote en Côte-du-Sud à 28 %, avec une marge d’erreur de plus ou moins 8 %, en date du 23 avril. La candidate caquiste Marie-Eve Proulx demeure néanmoins celle qui fait le plein d’appuis avec 47 % du vote populaire projeté, une marge d’erreur de plus ou moins 9 %. Le site évalue sa probabilité de victoire à 99 %.