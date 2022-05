Saint-Pascal : Un marché trois saisons sur le site de l’Expo

Le souhait de voir le site de l’Expo agricole animé presque toute l’année va finalement se concrétiser. Un projet intérieur et extérieur de Place du Marché promet de donner un second souffle à ce site patrimonial et à son plus ancien bâtiment vieux de 105 ans.

Ce projet a été retenu parmi tant d’autres à la suite d’une réflexion entamée à l’hiver 2021 à l’initiative de la Société d’agriculture du comté de Kamouraska et de la Ville de Saint-Pascal. L’objectif était de trouver une vocation supplémentaire au site et ses bâtiments, en plus de celle de l’exposition agricole, afin qu’il soit dynamisé pratiquement toute l’année.

« Malgré la forte popularité de l’exposition agricole, le site demeure sous-utilisé. En tout, deux activités festives y sont réalisées chaque année : soit l’exposition agricole et l’événement tire de tracteur, ce qui représente huit jours d’activités non consécutives étalées sur un mois d’organisation. En somme, on peut compter au minimum 335 jours où le terrain de la Société d’agriculture est déserté et inaccessible », peut-on lire dans le document préparé par la Ville de Saint-Pascal et présenté à la Société d’agriculture du comté de Kamouraska en mars dernier.

Avec le projet de Place du Marché, il est visé d’offrir une cure de jouvence au bâtiment patrimonial datant de 1917, facile d’accès à partir de la rue Taché (centre-ville de Saint-Pascal), et qui abrite en général l’essentiel des exposants lors de l’Expo agricole. Il est censé créer 12 kiosques intérieurs au rez-de-chaussée, accessibles trois saisons, en plus de deux toilettes et d’une salle de lavage.

L’ouverture du plafond permettra une meilleure aération du bâtiment et l’aménagement d’une mezzanine au 2eétage qui fera office d’Atelier du savoir. Cette salle de formation de 38 espaces de travail sécuritaires et distancés sera aussi dotée d’équipements de diffusion tels que système de son, projecteur, écran et réseau internet.

En façade du bâtiment et accessible à partir de la rue Taché, un terrassement de 8000 pi2 avec mobilier extérieur sera réalisé pour y accueillir les chapiteaux des exposants du Marché public en été. Un stationnement gazonné sera aussi aménagé, ainsi qu’un espace de dégustation et de détente incluant une cantine roulante sur invitation.

« À titre de président de la Société d’agriculture, je tiens à préciser que ce projet nous ravit tous. Le souhait de dynamiser cet endroit se faisait sentir depuis plusieurs décennies. Enfin, nous avons un projet qui profitera à l’ensemble du Kamouraska », poursuit Normand Bard, président de la Société d’agriculture, par voie de communiqué.

Réalisation

La Ville de Saint-Pascal et la Société d’agriculture du comté de Kamouraska veulent réaliser le projet dès cette année. L’ensemble est évalué à près de 450 000 $. Déjà, des appuis financiers ont été confirmés : 243 282 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) et 153 000 $ de Desjardins par le biais de la Caisse Centre-Est-du-Kamouraska dédié principalement à l’Atelier du savoir qui empruntera son nom.

Les porteurs du projet précisent que la MRC de Kamouraska et la SADC du Kamouraska ont aussi été interpellées pour participer au financement. Une campagne de sociofinancement sera aussi lancée incessamment sur la plateforme La Ruche avec pour objectif d’amasser minimalement 27 000 $, dans le but également de faire connaître le projet au grand public.