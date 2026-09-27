Popote Saint-Pascal est de retour

La Ville de Saint-Pascal annonce le retour de Popote Saint-Pascal pour une troisième année consécutive. Grâce à la collaboration du Centre d’action bénévole Cormoran, de l’école secondaire Chanoine-Beaudet, de la Ville de Saint-Pascal et de précieux bénévoles, ce service continue d’offrir des repas chauds à domicile aux personnes aînées, et à celles ayant besoin d’un soutien particulier.

Bien plus qu’une simple livraison de repas, Popote Saint-Pascal contribue au maintien à domicile, et favorise l’entraide au sein de la communauté. Les repas préparés par Bergeron Traiteur sont livrés les mardis et les jeudis, et comprennent une soupe, un plat principal et un dessert.

Le service est offert jusqu’au 17 juin 2027. Les inscriptions sont ouvertes. « Popote Saint-Pascal est un service essentiel qui permet à plusieurs citoyens de demeurer dans leur milieu de vie tout en bénéficiant d’une alimentation de qualité, et d’une présence humaine appréciée », souligne la mairesse Solange Morneau.

Pour s’inscrire ou devenir bénévole, communiquez avec le Centre d’action bénévole Cormoran au 418 492-5851, ou à cabcormoran@videotron.ca. Notez que le service de popote est admissible au crédit de maintien à domicile pour les 70 ans et plus.

Source : Ville de Saint-Pascal