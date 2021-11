Portes ouvertes de l’ITAQ : Façonne un monde à ton image

L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) est heureux d’inviter les étudiantes et les étudiants désirant entamer une carrière en agroalimentaire à participer à ses journées portes ouvertes. Proposées en présentiel ou en virtuel, les portes ouvertes se tiendront le samedi 13 novembre au campus de La Pocatière et le samedi 27 novembre au campus de Saint-Hyacinthe.

Les participants auront l’occasion de découvrir des programmes de formation technique qui leur permettront de devenir une relève qualifiée et tournée vers l’avenir dans tous les secteurs de l’industrie agroalimentaire. Ils auront la possibilité de poser toutes leurs questions sur la formation qui les intéresse, de visiter les installations pédagogiques dans lesquelles ils apprendront leur futur métier et de rencontrer des professeurs et des jeunes passionnés qui sont actuellement en formation à l’ITAQ. Ils pourront également obtenir une foule de renseignements sur la vie étudiante et sur les services à leur disposition.