Portrait statistique : nos régions âgées, mais en croissance

L’Institut de la statistique du Québec vient de publier sa 14e édition du Panorama des régions du Québec, un ouvrage de référence présentant un ensemble de statistiques sur les régions administratives et les MRC du Québec. Quelques données intéressantes ressortent du lot.

La publication couvre une variété de sujets, dont la démographie, le marché du travail, l’éducation, le transport électrique, la santé, la culture, etc.

Vous pouvez consulter les 264 pages ici : https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/panorama-des-regions-du-quebec-edition-2022.pdf

On y apprend que la région du Bas-Saint-Laurent est bonne deuxième pour ce qui est de l’âge avancé de ses citoyens. Seule la Gaspésie est plus âgée. L’âge moyen est de 49 ans, comparativement à 44,3 ans pour Chaudière-Appalaches et 42,9 % pour l’ensemble du Québec.

La proportion des 65 ans et plus est de 27,7 % dans le Bas-Saint-Laurent contre 23,2 % pour Chaudière-Appalaches et 17,1 % pour Montréal.

Revenu

Au niveau des revenus et de la scolarité, mentionnons d’abord que le Bas-Saint-Laurent compte 13 % de citoyens sans diplôme versus 11,5 % dans Chaudière-Appalaches. La moyenne au Québec est de 9,9 %.

22,9 % des Bas-Laurentiens ont un diplôme universitaire et ce nombre est de 25,3 % pour Chaudière-Appalaches et 36,3 % pour l’ensemble du Québec.

Le revenu par habitant a augmenté au Bas-Saint-Laurent de 8,2 % pour 30 414 $ et a augmenté de 7,9 % pour Chaudière-Appalaches pour 32 178 $. L’ensemble du Québec est plus riche avec 33 093 $.

Maisons

La valeur d’une maison unifamiliale au Bas-Saint-Laurent est d’environ 167 000 $, soit 160 225 $ au Kamouraska. Dans Chaudière-Appalaches, la moyenne est d’un peu plus de 200 000 $. Les maisons au Québec valent en général 327 000 $, dont 713 000 $ à Montréal. La valeur des maisons a augmenté d’à peu près 4 % dans nos régions pour la dernière année.

Au niveau du tourisme, le taux d’occupation des établissements d’hébergement a augmenté de 2020 à 2021 au Bas-Saint-Laurent, soit 76 % d’occupation en août 2020 comparativement à 88,5 % en août 2021. Au Québec, le taux était à 68 % pour le même mois.

Quant aux campings, le nombre d’emplacements a augmenté de 10,3 % au Bas-Saint-Laurent, soit 4 % en haut de la moyenne provinciale.

Véhicules électriques

On compte 105 véhicules électriques par 10 000 habitants (de 15 ans et plus) dans le Bas-Saint-Laurent et 90 véhicules électriques par 10 000 habitants dans Chaudière-Appalaches. Les taux sont plus élevés dans l’ensemble du Québec. Le nombre de véhicules électriques immatriculés a toutefois augmenté depuis deux ans, passant de 1277 à 2505 au Bas-Saint-Laurent et de 3299 à 4696 dans Chaudière-Appalaches.

Reste que le nombre de véhicules par bornes électriques est bas dans l’Est-du-Québec, soit 8,8 dans le Bas-Saint-Laurent et 12,6 dans Chaudière-Appalaches. Ce taux est de 15 dans l’ensemble du Québec.