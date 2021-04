Pour vivre la démocratie autrement

En effet, en septembre 2020, la CDC ICI Montmagny-L’Islet a expérimenté la formule inédite permettant à un plus grand nombre de ses membres de pouvoir assister à l’assemblée. Ce sont plus de 31 personnes qui ont assisté à l’événement, soit en présence ou à distance. C’est un record de participation pour l’organisation qui compte entre 35 et 40 membres actifs. L’orchestration de l’évènement était une première réussie.

« La formule hybride en présentiel et via la plateforme ZOOM permet de faire vivre la démocratie de chaque organisation, et ce, malgré les défis imposés par la pandémie et les nombreuses mesures sanitaires. En plus de cela, cette façon de faire offre la possibilité à chaque membre d’exercer leur devoir et d’assister à l’Assemblée », d’indiquer Guy Drouin à la codirection de la CDC ICI Montmagny.

Pour ce faire, l’équipe de la CDC offrira à ses membres qui en font la demande l’accompagnement nécessaire que ce soit au niveau de l’équipement technologique ou au niveau de l’assistance technique pour la tenue d’assemblée générale annuelle hybride, et ce, dans le respect des mesures sanitaires en place.