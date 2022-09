Pratiquer une discipline artistique à l’âge adulte

À l’École Destroismaisons, nous avons remarqué depuis une dizaine d’années une augmentation importante d’élèves d’âge adulte. Que ce soit en musique ou en danse, plusieurs cours individuels et en groupe sont maintenant offerts pour répondre aux besoins de cette clientèle.

Certains d’entre eux recommencent leur formation débutée étant jeune et qu’ils avaient suspendue pendant leurs études. Pour d’autres, l’occasion se présente lorsque les enfants sont devenus grands et qu’ils retrouvent un peu de temps pour eux. Il y a aussi ceux pour qui il s’agit d’un projet de retraite, un rêve d’enfance qui peut enfin se concrétiser.

On se fait souvent demander s’il est trop tard à 40, 50 ou 60 ans pour se lancer dans l’apprentissage d’une discipline artistique et la réponse est non, on peut débuter à n’importe quel âge. L’important c’est de bien définir ses attentes avec l’enseignant et de travailler par objectifs. Ce que l’on remarque le plus chez les élèves adultes, c’est qu’ils ne se permettent pas de faire des erreurs, ils veulent être parfaits tout de suite. Il est essentiel d’être patient, constant et surtout d’être indulgent avec soi-même. Les résultats ne seront peut-être pas observables immédiatement, mais ils viendront.

Plusieurs études le démontrent, les bienfaits sont nombreux pour les personnes qui pratiquent une discipline artistique. Par exemple, l’apprentissage de la musique est une excellente façon de stimuler la mémoire et la concentration, particulièrement à l’âge de la retraite. Quand on lit une partition, notre cerveau doit décortiquer les notes, analyser les mouvements que l’on doit réaliser pour produire le son et ensuite l’exécuter, tout ça en une fraction de seconde ! De plus, la pratique d’un instrument de musique permet de développer et de maintenir la dextérité fine et la coordination du musicien.

Même chose pour la danse, les élèves doivent mémoriser des enchaînements de mouvements qui peuvent parfois durer trois, quatre ou cinq minutes, c’est un exercice qui demande beaucoup de concentration. Au niveau physique, la danse permet de se mettre en forme, de tonifier le corps, d’améliorer la circulation sanguine, d’améliorer l’endurance et de diminuer le stress.

La pratique de la musique et de la danse permet aussi d’exprimer sa créativité, mais avant tout, c’est un cadeau qu’on s’offre, un moment de plaisir, un moment pour soi.

Collaboration : François Landry, directeur général École Destroismaisons