Préfecture du Kamouraska : Sylvain Roy sollicitera un second mandat

Élu en 2021 à la tête de la MRC de Kamouraska, Sylvain Roy confirme sa volonté de briguer un second mandat de quatre ans à la préfecture. Il dit vouloir assurer la continuité d’enjeux structurants, particulièrement dans le domaine de l’éolien, mais aussi dans celui de la connectivité numérique.

« Ce second mandat de quatre ans me permettra de poursuivre dans cette voie, mais surtout de voir entrer les revenus propres et renouvelables du tout premier site éolien du Kamouraska, PPAW-1 », dit-il. Ce projet éolien, d’une valeur de 1,1 milliard $, est déjà en cours de réalisation. Les premières éoliennes devraient être installées d’ici 2026, sur un site majoritairement situé dans le Kamouraska. La MRC pourrait en retirer environ 853 000 $ par an, une source de revenus autonomes majeure pour l’organisation. « On n’a même pas à sortir un sou, souligne M. Roy. C’est ce qu’on appelle la force du nombre. »

En parallèle, six autres projets sont en développement dans l’Est-du-Québec via l’Alliance de l’énergie de l’Est, à laquelle participe le Kamouraska.

De nombreuses priorités

Outre l’éolien, M. Roy souhaite maintenir la pression sur les enjeux de couverture cellulaire et d’accès à Internet. Selon lui, même si les plaintes concernant Internet se font rares, la couverture cellulaire reste inégale. « À peu près plus personne n’a de ligne dure. Tout le monde possède son propre téléphone portable. On parle d’un problème de sécurité publique, pas juste de confort numérique », insiste-t-il. Trois nouvelles antennes cellulaires ont été annoncées, mais leur installation n’est prévue qu’à la fin de 2026. Il espère que cette échéance puisse être devancée.

Parmi les autres dossiers à suivre, M. Roy cite l’aménagement des cabourons et la gestion des ressources naturelles, autant de responsabilités qui incombent de plus en plus aux MRC en tant que gouvernements de proximité.

« Concernant les cabourons, le travail se poursuit. Un inventaire des cabourons a été réalisé par le service d’aménagement et de développement de la MRC. Le document a été présenté au comité des cabourons, ainsi qu’à la commission d’aménagement. La prochaine étape consistera à en faire la présentation officielle au conseil de la MRC. »

M. Roy reconnaît la complexité du dossier, notamment parce que les cabourons se trouvent sur des terrains privés. Il souligne qu’il est difficile de légiférer dans ces conditions, tout en assurant que différentes formes de protection sont envisagées, notamment par la reconnaissance environnementale ou faunique.

Bilan de mandat et motivation

Interrogé sur son premier mandat, M. Roy dit avoir beaucoup appris. « Je suis très satisfait. La fonction est plus vaste que je ne l’anticipais. C’est quand tu l’occupes que tu réalises tout ce que ça implique », note celui qui dit avoir appris à jongler avec une multitude de comités, notamment en lien avec l’énergie éolienne, l’environnement et l’administration territoriale. « Je ne suis pas un gars qui a une ambition démesurée. Je fais les choses au fur et à mesure. J’ai toujours fonctionné comme ça, et ça m’a bien servi », dit-il.

Les élections à la préfecture auront lieu en même temps que les élections municipales, le 2 novembre prochain. M. Roy insiste sur l’importance d’aller voter, même dans les municipalités où les conseils seraient élus sans opposition. « Il y a encore beaucoup de gens qui ignorent que le préfet est élu au suffrage universel. Donc, même si votre maire est réélu sans opposition, vous devez quand même voter pour le poste de préfet. »

À cinq mois des élections municipales, aucune autre candidature n’a été annoncée pour la préfecture du Kamouraska.