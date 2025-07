Projet de regroupement municipal : Ultimes consultations avant la décision de la ministre

Le 17 juin dernier, Saint-Onésime recevait Valérie Hainse, juge administrative de la Commission municipale du Québec (CMQ), mandatée par la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest pour tenir une consultation publique et lui faire un rapport sur la demande de regroupement entre La Pocatière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime-d’Ixworth.

Cette rencontre s’inscrivait dans le processus démocratique amorcé en 2024 avec une étude d’opportunité. Les citoyens ont été appelés à se prononcer sur le projet de regroupement lors de plusieurs séances d’information et de consultation au terme desquelles, en mars 2025, les trois municipalités ont acheminé une demande formelle de regroupement auprès du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

Après le dépôt des résolutions municipales, les citoyens pouvaient signaler à la ministre des Affaires municipales leur opposition au regroupement. Celle-ci a reçu douze correspondances, toutes défavorables, ainsi qu’une pétition de 313 signatures contre le projet. Compte tenu des opinions émises, la ministre a demandé à la CMQ de tenir des audiences publiques, d’où la rencontre du 17 juin qui a été captée en vidéo, et est toujours accessible sur la chaîne YouTube.

Ce soir-là, 11 citoyens se sont exprimés devant la Commission. Sept d’entre eux étaient favorables au projet de regroupement, et quatre étaient contre, dont Denis Miville qui s’est fait le porte-parole des 313 signataires de la pétition.

En outre, entre le 26 mai et le 11 juin, les citoyens étaient invités à faire parvenir un mémoire ou une opinion écrite à la Commission. Ceux-ci, au nombre de 25 et tous favorable au projet, peuvent être consultés sur le site de la Commission municipale. La Direction des communications du MAMH a par contre précisé par courriel au journal que la correspondance adressée directement à la ministre au printemps ne peut pas être rendue publique, parce qu’en vertu de « la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, il n’est pas possible de diffuser les correspondances reçues des citoyens, car ces dernières contiennent des renseignements personnels ».

La CMQ fera parvenir à la ministre Laforest son rapport sur les audiences publiques d’ici l’automne. Celle-ci aura alors en main tous les éléments pour rendre sa décision de tenir un référendum sur le regroupement de La Pocatière, Sainte-Anne-de-la-Pocatière et Saint-Onésime, ou de confirmer la décision des trois municipalités et d’amorcer la procédure de regroupement.

Rappelons que des élections municipales auront lieu au Québec le 2 novembre, et que le cas échéant, on pourrait y désigner les représentants de la nouvelle entité regroupée.