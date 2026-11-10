Tourisme Bas-Saint-Laurent félicite le nouveau ministre Pascal Bérubé

Tourisme Bas-Saint-Laurent félicite Pascal Bérubé, député de Matane-Matapédia-Mitis, pour sa nomination à titre de ministre de la Culture, du Patrimoine, des Communications et de la Langue française, et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent. L’organisation affirme que sa connaissance approfondie de la région et des réalités qui façonnent les communautés constitue certainement un précieux atout dans l’exercice de ces nouvelles responsabilités.

« Monsieur Bérubé est un politicien d’expérience qui possède une fine connaissance des enjeux et des réalités de notre territoire. Nous connaissons son attachement au Bas-Saint-Laurent, et nous sommes confiants qu’il saura porter haut et fort la voix de notre région à l’Assemblée nationale. Nous souhaitons poursuivre notre collaboration avec le nouveau gouvernement en place afin de soutenir la croissance du tourisme régional, essentiel à notre économie », note Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Bien que préoccupé par la décision du premier ministre de ne pas nommer un ministre spécifiquement responsable du tourisme, Tourisme Bas-Saint-Laurent souhaite poursuivre sa collaboration avec le gouvernement du Québec et l’Alliance de l’industrie touristique afin de faire avancer les dossiers qui contribuent à la compétitivité des entreprises, au développement du territoire et à son attractivité.

Au Bas-Saint-Laurent, l’industrie touristique représente 484 entreprises, génère 6756 emplois, accueille plus de 2,2 millions de visiteurs annuellement et génère des dépenses touristiques de 484,5 M$ chaque année. Tourisme Bas-Saint-Laurent a pour mission de promouvoir le Bas-Saint-Laurent, et de développer une offre touristique durable afin de permettre une expérience de qualité pour les visiteurs. Ses mandats consistent à assumer un leadership rassembleur, à promouvoir le Bas-Saint-Laurent, et à développer l’offre touristique.