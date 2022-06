Premier Tech achète un bâtiment appartenant au CDBQ

« Premier Tech avait un contrat de location qui venait à échéance dans deux ans et elle désirait demeurer chez nous. Si elle n’achetait pas, la contre-proposition était de les loger de la façon qu’elle souhaitait. Nous on estimait qu’il y avait entre 8 et 10 M$ à mettre dans tout le bâtiment. On n’avait pas les moyens de faire ça et ce n’est pas notre mission non plus d’être un locateur de motels industriels. On a saisi cette occasion pour se recentrer sur notre créneau véritable : la recherche et le développement dans le bioalimentaire », a déclaré le président du CDBQ, M. Rosaire Ouellet.