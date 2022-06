Saint-Pascal veut regarnir sa banque de bénévoles

Après le ralentissement et la démobilisation des bénévoles en raison de la pandémie, le comité Saint-Pascal, Ville en santé lance une importante campagne de recrutement de bénévoles.

Le comité en question (Saint-Pascal, Ville en santé) chapeaute quatre plus petits comités où les besoins sont présents : famille, art et culture, jeunesse et environnement.