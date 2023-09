Premier Tech, Infiniment 100

Premier Tech a tenu, hier, sa célébration Infiniment 100 à son siège mondial de Rivière-du-Loup, au cours de laquelle des équipiers de quelques 28 pays étaient présents.

Au total, ce sont plus de 4000 équipiers, leurs familles et des partenaires qui se sont donné rendez-vous au Campus Premier Tech pour vivre une journée et une soirée de festivités.

Le moment fort de cette fête haute en couleur s’est déroulé vers 21 h 30 avec un spectacle tout en lumière et musique intégrant quelques 400 drones qui ont peint un tableau inspirant et éblouissant dans le ciel de Rivière-du-Loup.

Des artistes de cirque se sont également joints à cette performance grandiose, pour ensuite laisser place à un DJ qui a fait danser la foule jusqu’aux petites heures du matin.

« Célébrer est au cœur de la culture de Premier Tech. Ce sont des moments comme celui-ci qui nous permettent de reconnaitre notre parcours et la contribution de tous à travers le monde! Merci à nos équipiers, mais aussi à leurs familles et à tous nos partenaires et fournisseurs. Ils sont tous au cœur du parcours centenaire de Premier Tech et de ses succès », souligne Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech.

Source : Premier Tech