Un gain en entamant la saison chez L’Everest

L’Everest de la Côte-du-Sud L’Everest de la Côte-du-Sud amorçait sa saison à 500 km de la maison en visitant les Flames. Les ouailles de Simon Labrecque l’ont emporté 5-4 en prolongation.

« Nous sommes allés chercher une victoire sur la route. Nous avons eu une bonne première période. On plaçait des rondelles derrière leurs défenseurs et nous passions du temps à travailler derrière eux. À ce moment-là, nous avons peut-être commencé à être un peu plus flashy dans nos décisions. Je pense que Gatineau a travaillé très fort durant la rencontre », a indiqué Simon Labrecque, après le match.

La formation de la Côte-du-Sud disputera son prochain match ce vendredi en visitant les Inouks de Granby. Le match d’ouverture local aura lieu le lendemain, samedi 16 septembre à 20 h, alors que les champions en titre de la Coupe NAPA, les Cobras de Terrebonne, seront en visite.

Source : L’Everest de la Côte-du-Sud