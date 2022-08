Première édition du Gala reconnaissance des bénévoles de Saint-Pamphile

Afin de souligner l’implication des nombreux bénévoles qui œuvrent dans sa communauté, la municipalité de Saint-Pamphile tiendra la première édition de son Gala reconnaissance des bénévoles le samedi 29 octobre prochain.

Sous la formule 5 à 7, cette soirée a pour but de mettre en lumière les citoyens qui offrent leur temps et leur savoir-faire au bénéfice de la collectivité, et ce, tout au long de l’année. D’ici le 23 septembre, tous les comités et organismes de la municipalité seront invités à soumettre la candidature d’un bénévole qui s’est démarqué au sein de son organisation pendant l’année. Que ce soit par ses réalisations ou son implication, le bénévole choisi devra être présenté via le formulaire de candidature acheminé par courriel. Par la suite, un jury composé de citoyen fera l’évaluation des candidatures reçues afin de sélectionner le bénévole de l’année, qui sera dévoilé lors du gala reconnaissance. Si vous souhaitez faire partie du jury qui sélectionnera le bénévole de l’année, veuillez transmettre vos coordonnées à info@saintpamphile.ca ou au 418 356-5501.

Source : Saint-Pamphile