Près de 15 M$ investis dans les écoles de la région

Le Centre de services scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup a investi 14 765 000 $ dans des travaux d’amélioration et d’entretien réalisés dans ses établissements durant la période estivale. Les travaux ont touché les secteurs de Rivière-du-Loup, de Saint-Pascal et de La Pocatière.

Dans le secteur de Saint-Pascal, l’École secondaire Chanoine-Beaudet a bénéficié d’une réfection de ses blocs sanitaires, et de travaux sur ses équipements électromécaniques. À l’école Sainte-Hélène, des rénovations, une amélioration de la cour d’école, et des travaux sur les équipements électromécaniques ont été réalisés. La toiture de l’école Notre-Dame de Mont-Carmel a également été refaite, et l’école Monseigneur-Boucher de Saint-Pascal a pour sa part été dotée d’un sentier d’hébertisme et d’une aire de jeux.

Du côté de La Pocatière, la tribune sportive et l’éclairage du terrain sportif de l’École polyvalente La Pocatière ont été remplacés. La génératrice et les systèmes électromécaniques de l’établissement ont également fait l’objet de travaux. À l’école de l’Étoile-Filante de Saint-Onésime-d’Ixworth, une classe extérieure a été aménagée, et des modules de jeux ont été remplacés.

Dans le secteur de Rivière-du-Loup, plusieurs établissements ont fait l’objet de travaux. À l’École secondaire de Rivière-du-Loup, l’entrée électrique et la génératrice ont été remplacées, tandis que des classes extérieures ont été aménagées, et que des travaux de conformité incendie ont été réalisés. Les terrains sportifs extérieurs situés près du Stade Premier Tech ont également été améliorés.

Au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, l’entrée électrique ainsi que les systèmes électromécaniques ont été remplacés, et des escaliers ont été refaits. Des blocs sanitaires ont été rénovés à l’école Notre-Dame-du-Portage, alors que la deuxième phase de la rénovation des classes a été réalisée à l’école Lanouette de Saint-Antonin.

Des équipements électromécaniques ont aussi été remplacés à l’école Moisson-d’Arts de L’Isle-Verte. Des travaux divers ont été effectués à l’école Joly de Rivière-du-Loup, des parements de maçonnerie ont été remplacés à l’école Saint-François-Xavier, et des travaux ont été réalisés sur la thermopompe de géothermie de l’école des Vieux-Moulins de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup.

Ces travaux s’inscrivent dans les préparatifs en vue de la rentrée scolaire du lundi 31 août, qui a mobilisé les équipes du Centre de services scolaire. Des informations concernant notamment l’embauche du personnel et le nombre d’élèves doivent être dévoilées cette semaine.