Quatre heures de nettoyage réduites à quelques secondes à Saint-Pascal

La Ville de Saint-Pascal a remporté un prix régional de la CNESST pour une réalisation qui a permis de réduire de près de quatre heures à quelques secondes le processus de nettoyage de la grille de son poste de pompage. Le dispositif de dégagement de la grille a été récompensé dans la catégorie Innovation, volet Organismes publics, pour le regroupement Est.

L’alimentation en eau potable de Saint-Pascal se fait à partir d’un poste de pompage situé aux abords de la rivière Kamouraska. Le poste est muni d’une prise d’eau grillagée. Lors des périodes de fonte des neiges ou de fortes pluies, des débris transportés par la rivière peuvent obstruer la grille. Cette obstruction engendre des problèmes pour l’alimentation en eau brute. Des manœuvres de nettoyage doivent donc être effectuées afin de contrôler le débit.

Une conduite d’alimentation en air reliant un surpresseur à la grille a été installée dans le poste de pompage. Cette conduite est munie de connecteurs permettant de la retirer facilement, et de la déplacer selon les besoins. La conduite génère une poussée d’air qui repousse les débris obstruant la grille, limitant ainsi l’obstruction complète. Le processus de nettoyage, qui prenait près de quatre heures, ne requiert désormais que quelques secondes.

Des risques éliminés

La réalisation a également une incidence sur la sécurité des travailleurs. Le processus de nettoyage ne nécessite plus que les travailleurs se retrouvent aux abords de la rivière, notamment lors des gros débits d’écoulement. Selon la CNESST, les risques de chute, de noyade et de blessure grave sont ainsi éliminés.

La Ville de Saint-Pascal figure parmi les six lauréats régionaux du regroupement Est des Grands Prix de la CNESST. Ce regroupement comprend les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine.

Les Grands Prix de la CNESST sont organisés chaque année dans toutes les régions du Québec. Le concours met en lumière les employeurs et les travailleurs qui agissent de concert pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles.