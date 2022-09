Près de 22 000 doses de vaccins administrées depuis la mi-août

La campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuit au Bas-Saint-Laurent, alors que 21 988 doses des différents vaccins ont été administrées depuis la mi-août. De ce nombre, on compte 6863 doses du vaccin bivalent Spikevax de Moderna, qui est offert en dose de rappel uniquement pour les personnes âgées de 30 ans et plus.

À ce jour, 29 % des citoyens du Bas-Saint-Laurent ont reçu une deuxième dose de rappel (dose 4), soit 54 472 personnes. Cette proportion augmente à 62 % pour les personnes de 60 ans et plus. Par ailleurs, le CISSS du Bas-Saint-Laurent tient à rappeler que la vaccination contre la COVID est toujours offerte aux enfants de six mois à quatre ans. 290 doses ont été administrées à ce jour.

Enfin, soulignons que la cadence de prise de rendez-vous est à la hausse au Bas-Saint-Laurent. Chaque jour, c’est en moyenne 450 personnes qui prennent rendez-vous via le site Clic Santé, ou par téléphone au 1 877 644-4545. Si la prise de rendez-vous est fortement suggérée, notez qu’il est possible pour les personnes de cinq ans et plus de se présenter sans rendez-vous dans nos sites de vaccination. Le nombre de places est toutefois limité.