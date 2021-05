Près de 260 000 $ accordés à huit projets pour des investissements de 1,1 M$

Les MRC de L’Islet et de Montmagny confirment que plusieurs projets ont reçu une aide financière dans le cadre du Fonds de développement territorial et économique L’Islet/Montmagny.

Notons entre autres la Boulangerie Sibuet qui s’est vu accorder une aide de 9 000 $ pour de l’aménagement et des équipements visant à améliorer le processus et la capacité de production, à rendre plus sécuritaire le milieu de travail et, finalement, à favoriser l’expansion de l’entreprise de Saint-Jean-Port-Joli en répondant mieux à la demande. Ce projet, qui met en place toutes les conditions pour s’engager dans le développement de la vente en ligne, génère des investissements de plus de 85 000 $.

Un soutien de 25 000 $ a été obtenu par la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies afin de se doter d’une planification à long terme qui lui permettrait de développer une vision cohérente du secteur du parc-école et de la rue du Parc qui représentent un potentiel de développement à la fois résidentiel et communautaire. Le projet nécessitera des investissements pour la réalisation de l’étude de l’ordre de 61 000 $.

Le Musée maritime du Québec, situé à L’Islet, s’est vu attribuer 60 000 $ pour la mise à niveau et la mise en valeur du brise-glace Ernest Lapointe qui favorisent le maintien de son accessibilité pour tous ainsi que l’implantation d’une technologie novatrice lui permettant de prendre le virage numérique, de développer de nouveaux publics et d’offrir aux visiteurs une expérience interactive unique. L’investissement total du MMQ s’élève à plus de 106 000 $ pour ce projet.

Le projet « Trois musées, une vision » porté par la Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies s’est vu octroyer une somme de 6 000 $. Avec le Musée maritime et le Musée de la mémoire vivante, les trois organisations unissent leurs forces pour mieux se positionner sur l’échiquier touristique québécois en se dotant d’une stratégie marketing qui présenterait une image de marque commune et permettrait d’accroître la couverture médiatique. Le ministère de la Culture et des Communications contribue pour 50 000 $. L’investissement total pour ce projet atteint 70 000 $.

L’entreprise Affûtage et foresterie JL inc. de Sainte-Félicité a obtenu un soutien de 38 765 $ pour son projet d’automatisation visant une meilleure productivité et la modernisation des équipements qui contribuera à maintenir l’entreprise à la fine pointe de la technologie. Ce projet favorisera également la création d’emplois et le développement d’un nouveau marché à titre de fabricant de lames. L’entreprise investit plus de 400 000 $ dans ce projet majeur.

Source : MRC L’Islet