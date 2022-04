Près de 293 008 $ pour renouveler l’offre muséale dans Côte-du-Sud

Cette somme contribue ainsi à la consolidation et au développement de la culture et des communications. Elle sert aussi à appuyer les musées dans l’accomplissement de leur mission qui vise notamment à faire connaître, à promouvoir et à conserver la culture québécoise dans toutes ses manifestations.

« Le Musée maritime du Québec fait encore une fois preuve d’innovation et de créativité. L’investissement annoncé aujourd’hui permettra aux citoyennes et citoyens de découvrir ou redécouvrir le Musée sous un nouveau jour. Les retombées seront non seulement culturelles, mais également économiques et touristiques. Que de bonnes nouvelles pour toute la région », a dit Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud.