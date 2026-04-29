Prévention de la fraude : Les pharmaciens s’impliquent

Depuis plusieurs années, la Sûreté du Québec mène différentes campagnes de prévention et de sensibilisation afin de lutter contre la fraude, notamment auprès des personnes aînées. Ces efforts visent des stratagèmes bien connus tels que la fraude de type « grands-parents », la fraude amoureuse, ou encore les faux représentants. Malgré ces initiatives, il demeure un défi important : rejoindre efficacement l’ensemble de la clientèle cible.

Bien que les policiers soient présents sur le terrain, que ce soit par des rencontres dans des résidences pour aînés, des entrevues médiatiques, ou encore lors d’interventions, certains segments de la population demeurent plus difficiles à atteindre. Or, une proportion des victimes de fraude est constituée de personnes aînées, souvent plus vulnérables face à ces stratagèmes.

C’est dans cette optique qu’un projet a été mis en place au cours de la dernière année dans le KRTB (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques). L’objectif était simple : s’associer à des partenaires de confiance, déjà bien ancrés dans le quotidien des aînés, soit les pharmaciens.

Ces derniers ont accepté de s’impliquer activement dans la prévention de la fraude. Concrètement, lorsque des messages de prévention sont diffusés par la Sûreté du Québec, ceux-ci sont relayés en pharmacie, notamment par la remise de dépliants, ou par des échanges directs au moment de la distribution de la médication. Cette approche permet de rejoindre une clientèle que les moyens traditionnels ne permettent pas toujours d’atteindre.

Devant les résultats positifs observés, ce projet a été étendu, depuis le 1er avril, à l’ensemble du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie. Ainsi, une grande majorité de pharmaciens de la région collaborent désormais avec les policiers afin de contribuer à la sensibilisation et à la prévention de la fraude.

Cette initiative s’inscrit dans une volonté claire de maximiser les efforts de prévention en multipliant les canaux de communication, et en s’appuyant sur des partenaires de confiance. L’objectif demeure le même : réduire le nombre de victimes, et protéger les personnes les plus vulnérables de notre société.

La Sûreté du Québec rappelle que la prévention de la fraude ne repose pas uniquement sur les services policiers, mais constitue une responsabilité collective. L’implication de la communauté est essentielle pour protéger les personnes les plus vulnérables, notamment les aînés. La SQ invite la population à échanger avec leurs proches, leurs parents, à aborder ouvertement les stratagèmes de fraude, et à demeurer attentive aux signes pouvant indiquer qu’une personne pourrait être ciblée.

Toute personne qui croit être victime ou témoin d’une fraude est également invitée à communiquer avec les autorités policières.