Un magasin Dollarama à Saint-Pascal

Le promoteur Francis Bellerive, de l’entreprise Francis Bellerive Investissement, annonce la construction d’un nouveau magasin Dollarama de 10 300 pieds carrés au 515, avenue Patry à Saint-Pascal. Ce projet représente un investissement de 3 millions $ pour la région du Bas-Saint-Laurent.

Le nouveau magasin sera situé à côté de l’épicerie Maxi et de la SAQ, contribuant ainsi à renforcer l’offre commerciale de ce secteur déjà bien établi. Les travaux de construction doivent débuter à la mi-avril. « Nous sommes très heureux de concrétiser ce projet à Saint-Pascal. Ce nouveau magasin permettra d’offrir aux résidents de la région un accès accru à une offre de produits variée et abordable, tout en contribuant au dynamisme économique local », déclare Francis Bellerive.

La Ville de Saint-Pascal a apporté sa collaboration dans le processus d’élaboration du projet. Celui-ci sera supervisé par Simon Julien qui agira à titre de chargé de projet. Toute entreprise locale désirant participer au projet à titre de sous-traitant est invitée à communiquer avec lui au 819 377-6791.

« C’est avec plaisir que je souhaite la bienvenue à ce nouveau partenaire économique sur notre territoire. Nous sommes heureux de voir s’ajouter des services qui répondent aux besoins de notre population, et qui favorisent la croissance de notre milieu », déclare Solange Morneau, mairesse de Saint-Pascal.

L’ouverture du magasin est prévue pour l’automne 2026.