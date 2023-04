Prévention de la santé mentale : Atelier de sensibilisation à l’École secondaire Chanoine-Beaudet

Dans un contexte de prise de conscience générale pour aider les jeunes à faire face à l’anxiété ou à la dépression, la Fondation Jeunes en Tête visitera des écoles secondaires du Bas-Saint-Laurent pour les sensibiliser et mieux les outiller pour prévenir la détresse psychologique. Avec enthousiasme, l’équipe d’animation se rendra à l’École secondaire Chanoine-Beaudet de Saint-Pascal les 17 et 18 mai pour parler de santé mentale sans tabou.

Ces élèves pourront recevoir des outils concrets pour mieux gérer des défis propres à l’adolescence comme les relations amoureuses, l’intimidation, l’anxiété de performance, et bien d’autres. Plus précisément, deux ateliers, développés de concert avec des experts, seront donnés gratuitement dans les écoles. Le premier, La Base pour la santé mentale, offert aux adolescents de première et de deuxième secondaire, consiste à donner des trucs simples et faciles pour prendre soin de leur santé mentale au quotidien. Quant à l’atelier Solidaires pour la santé mentale, les élèves de troisième, quatrième et cinquième secondaire apprendront à reconnaître les signes précurseurs et les symptômes de la dépression, en plus de les outiller pour aller chercher de l’aide.

Expertise bien implantée

Depuis leur création en 1998, l’équipe d’animation de la Fondation Jeunes en Tête a été à la rencontre de près de 1,3 million de jeunes, dont un peu plus de 40 000 dans le Bas-Saint-Laurent. Les ateliers de sensibilisation dans les écoles sont le point de départ des initiatives de promotion d’une saine santé mentale de la Fondation Jeunes en Tête. Par la suite, les jeunes peuvent continuer de réfléchir avec les contenus disponibles sur fondationjeunesentete.org, notamment avec la trousse « jeunes » qui peut les aider à développer des habitudes qui fonctionnent pour préserver une bonne santé mentale et faire face à l’anxiété ou à la dépression.

La Fondation s’est aussi intéressée à la sensibilisation et à l’accompagnement des personnes qui évoluent dans l’environnement des adolescents. Ainsi, une trousse « familles » et une trousse « écoles » sont également accessibles pour aller plus loin avec des ressources pour aborder des thèmes comme l’image corporelle et la gestion de conflits. « Nous sommes parmi les premiers organismes à faire de la prévention en santé mentale partout au Québec. Nous avons développé une expertise avec des spécialistes qui nous permet d’avoir un réel impact sur la réduction des listes d’attente pour des soins en santé mentale », affirme Mélanie Boucher, directrice générale de la Fondation Jeunes en Tête.

Pour en savoir plus, visitez fondationjeunesentete.org.

Source : Fondation Jeunes en Tête