Nouvelle présidence pour Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent

Le 17 avril dernier s’est tenu l’assemblée générale de l’association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Réunissant administrateurs, membres, employés et partenaires, l’assemblée a été l’occasion de présenter le bilan de la dernière année et d’élire un nouveau conseil d’administration.

Les membres présents ont pu découvrir les nombreuses implications et réalisations de l’organisme régional lors de la présentation du rapport annuel. En plus de promouvoir les produits bioalimentaires de la région et d’en faciliter la commercialisation, l’Association s’implique dans plusieurs projets et comités, tant régionaux que provinciaux, pour le développement du secteur bioalimentaire bas-laurentien.

Nouvelle présidente

Après plusieurs années à la présidence, Nancy Bergeron de l’entreprise Le Broutard des Appalaches quitte, non sans regret, son poste au sein du conseil d’administration. « C’était pour moi un réel plaisir de travailler avec l’équipe des Saveurs du Bas-Saint-Laurent au fil des années. Plus que des liens d’affaires, j’ai tissé des liens d’amitié avec les membres du conseil d’administration et la direction. Je sais que l’association est entre bonnes mains avec les nouveaux administrateurs et je leur souhaite autant de plaisir que j’en ai eu à les côtoyer et à travailler au développement de notre secteur », précise Mme Bergeron.

À l’issue de l’assemblée, Stéphanie Ross de l’entreprise La Bergerie de la Colline a été élue présidente. Présente sur le conseil d’administration depuis quelques années déjà, elle reprend les rênes de la présidence pour un premier mandat. « Je me sens privilégiée de reprendre le flambeau de la présidence de l’Association, me sachant très bien épaulée avec l’équipe des Saveurs et un conseil d’administration dévoué à notre milieu. Ce sera un plaisir assuré », souligne-t-elle.

L’Association tient à remercier tous les membres du conseil d’administration pour leur précieuse implication. « Je remercie aussi tout spécialement Mme Bergeron pour ces années d’implication pour notre association, pour sa grande disponibilité et son écoute active. Nous avons construit un lien d’amitié au-delà du travail, et j’en suis reconnaissante. Je profite aussi de l’occasion pour féliciter Mme Ross pour son premier mandat à la présidence de notre regroupement. Notre équipe a bien hâte de construire ensemble plein de nouveaux projets », s’exclame Nicole Lavoie, directrice générale de l’association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent.

Source : Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent