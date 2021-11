Primes COVID : Des témoignages poignants de résidents et parents de la résidence L’Envol

La sortie publique des résidences comme L’Envol à Saint-Pascal concernant l’écart de salaire qui se dessine entre les préposées du secteur public et celles des ressources d’hébergement communautaire n’ont pas encore donné les résultats escomptés. En réaction, des témoignages-chocs ont été envoyés aux députés de l’Assemblée nationale par les parents et résidents.

L’Envol est un milieu d’hébergement adapté aux personnes handicapées. Les inquiétudes sont vives puisque la prime COVID de 4 $ de l’heure de plus dont bénéficient les préposées de la ressource devrait se terminer avec la fin de l’urgence sanitaire. Le gouvernement a déjà majoré le salaire de façon importante pour les préposées en CHSLD et en milieu hospitalier. On craint qu’un écart majeur se dresse entre les deux, qui font pourtant le même travail.

« Je m’appelle Michel et j’habite à L’Envol depuis 10 ans. Quand j’ai vu la nouvelle sur leplacoteux.com, j’ai eu de la peine et tellement peur que L’Envol ferme, écrit un des résidents, dans un recueil de témoignages envoyé aux députés. Ça ne me tente pas du tout d’aller vivre ailleurs. Je veux garder les employés, c’est chaleureux et réconfortant », ajoute-t-il.

Les parents de Patricia Briand, une résidente, sont maintenant des octogénaires. Ils n’ont plus la force physique de s’occuper adéquatement de leur fille qui souffre d’une déficience physique et intellectuelle. « Pour maintenir une aussi belle qualité de vie à ces personnes, il faut compter sur la vigilance, le professionnalisme des personnes qui dirigent l’Envol, de l’humanité et de l’ouverture d’esprit des personnes qui dispensent soins et soutien aux personnes qui y habitent », résument Suzanne Moreau et Joseph Briand.