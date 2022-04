Producteurs forestiers : 2021, une année sans précédent malgré tout

Le Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent (SPFBSL) tient sa 64e assemblée générale annuelle le 5 mai, en formule hybride (virtuel et présentiel). Le bilan 2021 et les perspectives 2022 seront présentés à l’ensemble des producteurs forestiers privés du Plan conjoint à l’Hôtel Rimouski, de 9 h à 16 h.

En effet, une centaine de délégués, producteurs forestiers privés du Plan conjoint, représentants des sept secteurs de la grande région du Bas-Saint-Laurent, de la Fédération des producteurs forestiers du Québec (FPFQ) et de la Régie des Marchés agricoles et alimentaires du Québec (RMMQ) se réuniront alors que seront présentés le bilan de l’exercice financier 2021, une année de mise en marché sans précédent, et les perspectives 2022.

En 2021, la conjoncture économique fragilisait les marchés du bois d’œuvre. Cela n’a pas empêché le SPFBSL de relever le défi. Les producteurs forestiers de la forêt privée ont pu prendre leur place dans l’industrie en livrant un volume de bois, toutes essences confondues, de 1 313 414 mcs sur un objectif de 1 500 000 mcs, en vertu d’une possibilité forestière de 1 945 000 mcs. Il s’agit donc d’une augmentation de 18 pour cent par rapport à l’an dernier. En valeur monétaire, cela représente 91 238 921 $ par rapport à 67 600 000 $ en 2020.

« C’est un record de tous les temps. Cette année, nous nous sommes vu imposer des calendriers de livraison autant des usines de pâtes, papiers et panneaux que de celles de sciage. Malgré cela et une diminution dans les bois à pâtes, papiers et panneaux, la mise en marché du sciage a connu une augmentation intéressante qui nous permet d’atteindre d’excellents résultats », explique le directeur général M. Charles Edmond Landry.

Malgré la diminution des volumes dans les bois à pâtes, papiers et panneaux, la mobilisation dans les bois de sciage s’est accrue considérablement. L’augmentation du prix du bois de sciage et à la récolte intensive causée par la tordeuse des bourgeons de l’épinette (TBE) ont créé cette situation.