Un dîner poulet BBQ s’organise pour soutenir les réfugiés ukrainiens

Les chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, conseil 5425, en collaboration avec le Club Hiboux de Saint-Onésime-d’Ixworth, préparent un dîner-bénéfice afin d’amasser des fonds destinés aux réfugiés ukrainiens.

L’activité aura lieu le dimanche 8 mai 2022 à l’occasion de la fête des Mères.

Les repas de poulet BBQ seront servis en formule pour apporter à compter de midi trente (12 h 30) à la porte principale de la cathédrale. 500 billets sont disponibles au prix de 17 $. 100 % des profits seront remis à la cause.

S’il vous plaît, veuillez réserver vos cartes avant le 2 mai au 418 856-6714 ou par courriel à : dorionsylvain@hotmail.com.

Nouveaux membres

Aussi, une cérémonie d’accueil pour les nouveaux membres désirant intégrer le conseil 5425 des chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-de-la-Pocatière aura lieu le dimanche 1er mai 2022 à 10 h 30 à l’église de Saint-Onésime-d’Ixworth.

Le 29 mars 1882, Michael J. McGivney et huit autres personnes eurent l’idée de fonder un ordre d’hommes laïcs engagés qui pourrait venir en aide aux veuves et aux orphelins. L’ordre catholique de bienfaisance repose sur les principes suivants : Charité, Unité, Fraternité et Patriotisme.

Une invitation est lancée aux membres du conseil, ainsi qu’à ceux avoisinants, afin de soutenir, par leur présence, les candidats lors de ce moment empreint d’apprentissages et de réflexions senties. Les épouses sont également bienvenues.

La cérémonie sera tenue selon le nouveau rituel permettant le passage des trois premiers niveaux en une seule rencontre. L’activité prendra fin vers midi.

Pour de plus amples informations et, ou inscription, veuillez contacter monsieur Alphée Pelletier au 418 856-4198.

Source : Conseil 5425 des chevaliers de Colomb de Sainte-Anne-de-la-Pocatière